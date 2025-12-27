深夜強震襲宜蘭！賣場商品噴飛 玻璃瓶碎一地

27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，全台多地都有明顯震感，宜蘭、台北、新北、花蓮等地震度達到4級。地震也令一處賣場有不少商品掉落，地上更出現碎裂的玻璃瓶。

宜蘭深夜強震，一處賣場有玻璃瓶掉落並破裂。（圖／中天新聞）

根據交通部中央氣象署的地震報告，此次地震已達到災防告警系統（PWS）發送門檻，幾乎全台有感。

地震導致飲料被震落貨架。（圖／中天新聞）

宜蘭地區震感最為明顯，蘇澳、頭城、宜蘭市等地均測得4級震度，其他如基隆市、台北市、新北市、台中市、桃園市、南投縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣、苗栗縣、雲林縣、台南市、新竹縣、新竹市及嘉義縣、嘉義市等地震感也達到4級。

地震導致一處賣場有不少商品掉落。（圖／中天新聞）

宜蘭一處賣場在地震發生當下，有不少商品掉落，只見有飲料掉落在走道上，更有玻璃瓶落地破裂，裡面的液體流了一地。店員表示，東西倒掉不少，當時剛好沒有客人，就東西倒掉而已。不知道損失有多少，還沒有算。

