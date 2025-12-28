深夜強震警報大作 新北一工友喪命

宜蘭外海昨天深夜11點5分，發生規模7.0強震，深度72公里，屬於中層地震，震度範圍相當廣，北台灣、中台灣有4級震度，全台灣幾乎所有縣市，都發布國家級警報。不少民眾都被驚醒，各地也陸續傳出災情通報，包括交通受阻、建物毀損、天花板掉落等狀況。還釀成一人死亡，死者是五股區一所小學的工友，因為管線被震壞漏水，在修理時，不小心從鋁梯上摔下來，後腦著地重創送醫後宣告不治。針對這起地震，氣象署特別說明，這是繼921大地震、以及去年0403花蓮大地震以來，規模達到7.0強震，幸好它的深度較深、且震央在外海，沒有造成太大災情，只是，未來一個星期，得注意可能會發生規模5.5到6的餘震。

新莊龍安路橋部分柱面磚牆，掉落路面、磚頭散落在陸橋階梯。地震當下高鐵立刻停駛，捷運慢速行駛，不少乘客受到影響。而台北市象山的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時，101大樓晃動影像。氣象署地震測報中心科長 陳達毅：「由於深度達72.8公里，所以主要地震的成因，大概就是跟菲律賓海板塊，與歐亞板塊的碰撞有關，菲律賓海板塊在台灣北部這個地方，向北隱沒，那它隱沒的位置大概在這個地方，愈往北 它的深度會愈深，地震就發生在板塊隱沒板塊的，位置上面。」

深夜11點5分、台灣東部海域地牛翻身，芮氏規模高達7.0，而且全台有感，花蓮搖晃時間有21秒，北部也有10秒。要注意的是，未來3天到一個星期，可能有5.5到6.0之間的餘震發生。氣象署地震測報中心科長 陳達毅：「一般來說餘震的深度，都會跟主震有一些相關性，但它不會局限在那個深度，它可能會沿著它整個斷層的破裂面，延伸上來，但是我們沒有辦法預測，它未來發展的趨勢會是如何。」

氣象署表示，這是繼1999年921、以及去年0403大地震後，再有規模達到7以上的地震，還好深度深、而且在外海，雖然全台多地有感、搖晃時間長，相對來說比較不容易造成災害。

