深夜強震釀1死 新北學校工友查看漏水跌落鋁梯撞頭送醫不治

救護人員獲報趕到現場。翻攝畫面

昨（27日）深夜11點05分發生規模7.0強震，全台劇烈搖晃，雖傳出零星災情，但並未直接造成人命傷亡，不過在新北市五股區德音國小內，卻傳出在震後有工友為了查看管線漏水的情況，不慎從鋁梯上跌落，造成頭部重創，經送醫搶救後宣告不治，後續將報請檢察官相驗遺體，釐清死亡原因。

今日凌晨1點，民眾發現德音國小大門口在地震過後以水管漏水的情況，遂打電話報案，警方聯繫校方後，警衛及校方人員到場陪同警方進入校內尋找水源開關，在2點45分左右，學校總務主任在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒臥地板上，緊急通報119到場。

學校因強震造成水管管線破裂漏水。翻攝畫面

救護人員抵達時，發現林男後腦有外傷，經失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，不過最後依然宣告不治。警方調閱學校監視器發現，林男在地震後5分鐘，先前往地下室拿鋁梯，接著上樓查看水管損壞情形，結果在爬梯要關閉水閥時不慎從鋁梯上跌落，導致後腦受到撞擊。

警方後續已通知校方人員及家屬製作相關筆錄，並報請新北地檢署相驗遺體以釐清確切死因。



