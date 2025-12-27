深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，宜蘭縣地區最大震度4級，全台有感，許多民眾在睡夢中都被震醒，現年41歲的女星夏于喬日前才宣佈懷孕喜訊，也被這起強震嚇到抱肚落淚，直呼真的很可怕。
夏于喬與導演林書宇2019年結婚，12月17日在社群發文宣佈懷孕消息：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了！Dear baby 謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻。」
深夜突發強震嚇醒準媽咪夏于喬，她在Instagram限時動態發出黑色畫面，寫下心情：「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全。」
準媽咪夏于喬被地震嚇到落淚。（圖／翻攝自夏于喬Instagram）
