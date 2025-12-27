深夜強震！桃園機場捷運停駛「旅客全下車」 驚傳梁柱受損裂痕「真相曝光」

桃園機場捷運因應強震啟動SOP，全線列車停駛並要求所有旅客下車疏散。（示意圖，本刊資料照）

昨（27日）晚間11點05分發生規模7.0強烈地震，全台有感、國家級警報大響，中部以北震度幾乎都達到4級，桃園機場捷運也因應強震、全線列車進站停駛，要求旅客全數下車，約2,900名旅客受到影響；網路流傳機捷軌道梁柱疑似因為地震受損，桃捷公司也回應說明，經確認為「水痕」，結構沒有異常。

宜蘭東部外海昨日深夜強震，桃園市震度達4級，桃園捷運公司說明表示，機場捷運地震偵測系統顯示4級地震，行控中心立即啟動4級地震因應標準作業程序，在確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌。

行控中心在今（28日）凌晨0點04分完成全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛。桃捷公司指出，本事件造成受影響列車為17列，約2,900名旅客受到影響；雖已恢復營運，但因班距調整，請旅客見諒，如需誤點證明可上桃捷公司官網或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

此外，網路上流傳一張照片指出，桃園機捷的梁柱疑似受損，桃捷公司也澄清，經確認黑色的部分威伸縮縫處水痕，結構無異常。

