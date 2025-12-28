深夜強震! 歌手李聖傑受訪嚇傻 日韓啦啦隊女神直播嚇壞

生活中心／李世宸、鄭國陽 台北報導

深夜強震襲來，歌手李聖傑正在演唱會慶功宴受訪，他當場嚇傻，表示「感受到地震震撼力」，藝人唐從聖趕緊安撫失智母親，巴西男星田舞陽則與妻子拿避難包衝出家門，外籍啦啦隊包括韓國來的金世星、李皓禎，日本來的日野希美，地震來時分別正在與粉絲直播，當場嚇得驚慌失措。

韓籍啦啦隊金世星：「地震。」與粉絲直播聊到一半，韓籍啦啦隊金世星遭逢劇烈搖晃，連桌子都抓不住，另一位李皓禎同一時間也在直播。韓籍啦啦隊李皓禎：「啊，閉眼祈禱。」來自韓國的李皓禎，趕緊躲到桌下，閉眼祈禱，來自日本的啦啦隊日野希美也在直播，也聽從旁人迴避找地方躲，回到螢幕仍驚魂甫定。日籍啦啦隊日野希美：「好可怕。」巴西混血男星舞陽，趕緊帶妻子跑到外頭，來台十八年的他也攜帶避難所需。

地震時藝人唐從聖也跑到失智媽媽的房間，趕緊安撫。（圖／翻攝唐從聖FB）





巴西男星田舞陽：「嚇死人了，已拿逃難包準備逃出去，希望大家平安。」至於台灣藝人李聖傑，地震時剛好在小巨蛋演唱會慶功宴，受訪時間，當下也一度中斷。歌手李聖傑：「哇 (滿大的喔，5級)，哇哇哇，我們感受到這個震撼力，然後還在搖還在搖，對，我已經忘記講到哪裡。」地震時藝人唐從聖，也跑到失智媽媽的房間，趕緊安撫。

陳曉東發文爆料，過去遭遇地震時曾只穿內褲。（圖／翻攝陳曉東FB）





唐從聖vs. 媽媽：「搖一搖就沒有了，有沒有嚇到，嚇到了，好恐怖喔。」剛好在台灣老婆娘家的陳曉東，也趕緊發文說遭遇地震兩次現在還在搖，還透露上次地震人在台中，身上只穿著內褲，就怕被救援會很尷尬，藝人遭逢地震反應大不同，但都希望地震過後平安別傳出災情。





