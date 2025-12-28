深夜強震！熱心工友伯「衝學校查漏水」意外摔死 校方悼：長年隨Call隨到

新北市五股區德音國小一名資深工友在校內巡查漏水狀況時，疑似失足自鋁梯跌落，頭部重創不治。（圖／翻攝畫面）

宜蘭於27日深夜11時05分發生規模7.0強烈地震，各地明顯搖晃，所幸整體災情有限，並未直接造成民眾傷亡。然而新北市五股區德音國小卻在震後發生一起不幸意外，一名資深工友在校內巡查漏水狀況時，疑似失足自鋁梯跌落，頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。

警方指出，28日凌晨1時左右，有民眾發現德音國小校門口出現管線漏水情形，隨即報案處理。警方聯繫校方後，由警衛及校方人員陪同進入校園，循著漏水痕跡逐層搜尋水源開關位置。直到凌晨2時45分左右，校方總務主任在教學大樓4樓廁所內，發現一名62歲林姓工友倒臥在止水閥旁，隨即通報119請求協助。

廣告 廣告

救護人員到場時，發現林男後腦有明顯外傷，已無呼吸心跳，立即送往衛福部台北醫院急救，但仍於清晨宣告不治。警方調閱校內監視器畫面後初步研判，地震發生約5分鐘後，林男即自行進入校園，先到地下室取用鋁梯，再前往樓上查看疑似破裂的水管。

林男在過程中疑似在攀爬梯子關閉水閥時失去平衡，跌落地面並撞擊後腦，釀成憾事。詳細死因仍待新北地檢署相驗釐清。校方說明，林姓工友在德音國小服務超過30年，是校內最資深的同仁之一，平時住在學校附近，長年隨Call隨到。每逢地震、颱風等突發狀況，總會第一時間主動返校巡視校舍安全。此次也是在未接獲正式指派下，基於一貫的責任感回校處理漏水問題，未料發生意外。

校方也透露，林男除擔任學校工友外，平日亦是熱心義警，為人勤懇盡責，深受同事與社區居民敬重。校方獲悉噩耗後全體同仁深感哀痛，已成立專責小組，全力協助家屬處理後續事宜，並將蒐集相關資料，向主管機關爭取因公殉職的最高撫恤。



回到原文

更多鏡報報導

不是胸痛！醫曝「5大冬季猝死前兆」：症狀輕微容易忽略

俄羅斯空姐給42萬求放過沒用！ 恐怖情人追到杜拜利剪殘殺

分享健康知識擁2.3萬訂閱 「陳志明醫師」根本沒這人？榮總回應