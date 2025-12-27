深夜強震 竹科管理局：部分廠商人員疏散、水電正常

新竹縣市最大震度達4級均明顯有感，竹科管理局表示，目前竹科所轄園區水電正常，新竹園區部分廠商人員疏散，將持續關注各園區狀況。（本報資料照）

宜蘭頭城外海27日晚間11時05分發生規模7.0地震，新竹縣市最大震度達4級均明顯有感，竹科管理局表示，目前竹科所轄園區水電正常，新竹園區部分廠商人員疏散，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已連絡廠商維修，尚無重大意外傳出，將持續關注狀況。

新竹縣、市政府也都在第一時間於臉書發文，提醒民眾小心。新竹市長高虹安指出，地震發生後，新竹市震度為4級，目前119尚未受理相關災害案件，也未接獲建築物毀損通報。市府已啟動相關應變機制，請市民注意安全，如有災情可立即通報市府。一般需求可撥打1999市民專線，緊急災情請撥119。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科表示，此次地震新竹縣有感，呼籲鄉親留意自身安全並相互報平安，如發現災情請儘速撥打119通報。他也提醒民眾遵循「趴下、掩護、穩住」原則，並持續保持警戒，注意可能發生的餘震，同時檢查家中瓦斯管線及門窗是否異常。

更多中時新聞網報導

龍千玉登《一級棒》評歌評到頭痛

TPBL》三上悠亞當夢想家 周末應援

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士