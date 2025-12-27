深夜強震！賴清德臉書發聲 籲「打電話報平安」嚴防餘震

政治中心／程正邦報導

昨（27）日深夜 23 時 05 分，台灣東北部海域發生芮氏規模 7.0 的顯著強震，由於震央靠近宜蘭且能量巨大，全台 15 縣市最大震度皆達 4 級。總統賴清德隨即於臉書發文關切，除了向全體國人報平安，也強調政府已全面掌握各地災情資訊，務必確保民眾生命財產安全。

地震發生在宜蘭東部外海，雙北劇烈晃動超有感。（圖／氣象署提供）

總統深夜叮嚀：傳訊報平安，穩定國人焦慮情緒

地震發生後不到一小時，總統賴清德便針對這起深夜強震發文。他在文中寫道：「稍早的地震，希望大家都平安。」考量到地震發生在深夜，且許多民眾因劇烈搖晃而受驚失眠，賴總統語氣溫暖地建議：「時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。」

這段感性的文字迅速引發網友熱議，紛紛在留言區回報各區震度，並感謝政府在第一時間穩定民心。

不少建築物的天花板被地震震垮，災情陸續回報中。

相關單位全面動員 確保民眾安全無虞

針對國人最關心的災情與應變，賴清德在文中明確表態，中央與地方相關單位已即時掌握各地狀況。目前包含國防部、內政部消防署及經濟部（水電設施）均已進入一級監控狀態，政府將全力確保基礎設施運行無虞。

賴總統也特別提醒，根據氣象署分析，強震後可能伴隨能量釋放：「針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。」

網路反響：災難中的溫暖支柱

在賴清德貼文發布後，數萬名網友迅速集結報平安，許多民眾留言：「天祐台灣」、「地震真的很大，感謝總統第一時間關心」、「正在安撫小孩，看到政府有在掌握心情比較平復」。

