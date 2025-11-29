深夜急診連陪2天！小叔卻盛裝慶生「還讓婆婆買單」 兒媳氣炸：長子只是工具人

一名媳婦通宵照顧婆婆，但婆婆卻請小叔吃大餐。示意圖／取自免費圖庫pixabay

婆媳問題往往是家家都有的難念經，一名女網友近日就分享，作為長子媳婦的她已經連2天深夜被召回照顧婆婆，陪同急診的整夜更是不敢入睡，卻發現小叔一家只在婆婆檢查後現身接人，還去高檔餐廳慶生，甚至讓婆婆買單，讓她無奈感嘆自己與丈夫成了急診工具人，而小叔一家只負責享受：「原來長子家庭是24H免費急診待命組？」

一名女網友日前在臉書社團「爆料公社」中PO文表示，她已經連續2天深夜被緊急呼叫回家照顧婆婆，第1天折騰到天亮，第2天又從外縣市返家，將婆婆帶到急診時，對方又說出「不想看」的說辭，最後還是公公堅持讓婆婆接受檢查。原PO無奈表示，待在急診的整夜她都在一旁坐著不敢睡，老公和公公則累到在車上稍作休息，一家子忙得像輪班護理師，直到天亮才告一段落。

好不容易做完檢查，婆婆接著表示想先在會館洗漱一番：「你們先回去休息，弟弟會送我回家」，由於原PO孩子這天還有比賽，夫妻倆便先行離開。怎料原PO發現，小叔一家人後來竟盛装出現在會館前接婆婆，並前往事先預約好的高檔餐廳慶生，但這次聚餐並不包括長子一家，也讓她心灰意冷嘆道：「所以婆婆急診沒關係，反正有長子一家在那邊熬夜顧著。小叔一家只要抓准慶生時間出現就好。」

更荒唐的是，小叔一家竟只是將婆婆接回家，一家人再前去享用高檔生日大餐，然而身為主角的婆婆明明缺席，卻還要為小叔一家的消費買單，也讓原PO傻眼直呼：「哇，第一次見識到『急診由長子負責，慶生由次子享受』、『媽媽還沒好，餐先吃好」、『三觀不需要端正，只要端上桌就好』」。有了這次經歷原PO才發現，原來她與老公只是婆婆深夜時分前往急診所需的工具人，小叔一家卻能穿得華麗拍照、享用好料。

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛勸慰原PO放寬心：「我再說一次，所有的婆媳問題，都是一個沒用的老公造成的」、「正常，住一起每天照顧的被嫌得像狗，那種偶爾回來待2個小時、買點小禮物的就像寶，所以人跟人之間是真的需要距離的美感」、「有小孩當然是兒子去醫院，媳婦在家把小孩顧好」、「累死了當然回家睡覺補眠，哪還有多餘的力氣去會館陪作秀演戲？聰明的人會懂得如何照顧自己身體」、「文中長子就是願意負責老人急診（工具人）呀！」



