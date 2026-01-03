深夜情緒低落獨坐廟旁 內湖警即時關懷護送返家

圖說:臺北市內湖分局潭美派出所警員張雋崴、劉名祥、張峻誠。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局潭美派出所日前接獲民眾報案，指稱凌晨於轄內土地公廟附近發現一名女子獨自哭泣，疑似情緒不穩，警方隨即派員前往關懷處理。

警員張雋崴、張峻誠及劉名祥等人獲報後迅速趕赴現場，發現該名女子神情低落、語帶哽咽。警方即以溫和語氣耐心傾聽其訴說，並持續安撫關懷，在員警陪伴下，女子情緒逐漸平復。

經了解，女子曾飲酒且深夜獨自在外，時值夜深氣溫偏低，考量其人身安全，警方基於保護立場，主動護送女子安全返家。女子平安抵達住處後，對警方即時伸出援手與貼心關懷表達由衷感謝。

內湖分局呼籲，民眾飲酒後應避免獨自前往偏僻或人煙稀少之處，以降低發生危險之風險；如遇情緒低落或壓力過大情形，應適時向家人、朋友或相關專業機構尋求協助。另若發現親友有情緒不穩、飲酒過量或深夜獨自行動等狀況，請主動關懷，必要時可撥打110報案或相關求助專線，共同守護社區安全。