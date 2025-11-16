彰化市一棟5層樓高集合式住宅於清晨3點多發生嚴重火災，火勢從一樓機車停放處燃起，阻擋住戶逃生通道！消防人員迅速抵達現場展開搶救，發現黑煙已向上竄升，樓上住戶仍在睡夢中，立即指示住戶關閉門窗防煙，並分批攜帶「共生面罩」上樓救援，最終成功救出17名受困民眾，包括11個月大女嬰、4歲男童等小朋友，以及3名70歲以上老人家，所有獲救者均被預防性送醫。火災原因仍有待進一步鑑定調查。

深夜惡火困住戶！5樓公寓出入口失火 消防奮救17人脫困。(圖／消防隊提供)

彰化市一棟5層樓高的集合式住宅於清晨3點多發生嚴重火災，火勢從一樓機車停放處燃起，阻擋了住戶的逃生通道。消防人員迅速抵達現場，發現黑煙已向上竄升，樓上住戶仍在睡夢中。消防隊員立即指示住戶關閉門窗防煙，並分批攜帶共生面罩上樓救援，最終成功救出17名受困民眾，包括嬰幼兒及老人，所有獲救者均被預防性送醫。

彰化五層樓火災 １７人受困含嬰幼兒。(圖／消防隊提供)

這起火災發生在彰化市中華西路的集合式住宅，該建築共有14戶居民，樓上住戶只有單一出入口，而起火點正好位於出入處。當消防人員抵達時，火勢已經相當猛烈，濃煙不斷往上竄升。消防隊員發現樓上有燈光和住戶開窗，立即大聲呼籲他們關緊門窗，避免濃煙竄入。

消防人員抵達時，火勢已經相當猛烈，濃煙不斷往上竄升。(圖／消防隊提供)

對面住戶的監視器記錄了整個救援過程。畫面顯示消防人員一邊滅火，一邊從旁邊的鐵捲門破門進入救人。彰化消防分隊長楊師融表示，消防隊出動多梯次人力，帶著共生面罩入室搜救，先後將17位受困民眾救出。這些獲救者中包括11個月大女嬰、4歲男童等小朋友，以及3名70歲以上的老人家，所有人都被預防性送醫檢查。

獲救者中包括11個月大女嬰、4歲男童等小朋友，以及3名70歲以上的老人家。(圖／消防隊提供)

現場調查顯示，火災造成三部機車毀損，並延燒至旁邊一樓的住戶。起火點在騎樓停放機車的地方，火勢不僅燒毀了機車，也阻擋了住戶的逃生通道，所幸所有住戶最終都順利脫困。

有住戶表示，火災發生前聽到有人爭吵，懷疑可能是有人縱火。然而，警方調閱監視器後發現，火災發生前30分鐘並無可疑人士經過，也沒有發現有人爭吵的情形。目前火災確切起因仍有待進一步鑑定調查。

