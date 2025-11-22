深夜惡火！台南後壁廢棄物暫置深夜火警 「這5區」空氣品質恐受影響
台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場昨（21）日晚間20時40分發生廢棄物火警，消防人員第一時間趕赴控制火勢。台南市環保局今（22）日凌晨3時表示，隨風向轉為北至北北東，可能受影響的範圍已從後壁鄰近區域擴大至官田、善化、新市、永康、歸仁、仁德、東區及高雄部分地區。
雖然出動大批消防車與水庫車控制，但因場內水源不足，需要仰賴外運水源灌救，情勢仍不樂觀，依過往經驗，甚至可能需要一週才能完全將火勢撲滅。
環保局說明，火警發生後即持續監控空氣品質，並同步掌握周邊空品測站與微型感測器數據，以了解變化狀況。因北風吹拂，後壁、白河、柳營、東山、六甲等區域仍為主要受影響範圍。
根據台南及時空氣資訊，新營站AQI72（PM2.5：25µg/m³）、善化站AQI80（PM2.5：24µg/m³），皆為「普通」等級。
台南市長黃偉哲提醒，位在預警區域的居民應先關閉門窗，若必須外出，建議佩戴口罩加強防護。環保局長許仁澤表示，懷保局將持續監測空氣品質，請民眾不必恐慌，後續將視火勢控制進度與空品監測結果進行更新。
