深夜惡火! 屏東民宅陷火海 57歲獨居拾荒男"命喪火窟"

屏東報導

16日凌晨，屏東市一處民宅發生火警，由於屋內平常以拾荒維生，屋內堆放許多回收物，導致火勢一發不可收拾，第一時間附近鄰居全都衝出來幫忙滅火，只可惜等火勢撲滅時，獨居的57歲男子，仍不幸葬身火窟。

深夜惡火！ 屏東民宅陷火海 ５７歲獨居拾荒男「命喪火窟」

附近鄰居拿出水桶和家中滅火器，全都來幫忙滅火。（圖／民視新聞）

民宅被大火吞噬，整棟房屋陷入火海，不斷竄燒，鄰居睡夢中被嚇醒，全都跑了出來，火越燒越大，不時傳出爆裂聲，周遭巷弄都燒到停電，鄰居抄起滅火器和水桶，衝過來幫忙滅火。鄰居：「水桶全部一直撈水，這是家裡的滅火器。」「有聞到塑膠的味道，一群人拿水一直往裡面潑，沒人敢進去，裡面火越來越大了。」屏東市中正路一處2層樓民宅起火，濃煙竄出一兩公里外都能看到，由於屋內住的57歲獨居男子靠拾荒維生，堆放許多易燃物，火勢一發不可收拾。鄰居：「12點多就有人在喊火災什麼的，他好像出來的時候就昏迷了。」



57歲獨居男子靠拾荒維生，家中堆放許多易燃物，這次發生火警，不幸葬身火窟。（圖／民視新聞）

屏東市北興里里長陳約禎：「我有來探視他啊，他會跟我講說他沒有飯吃，他常常跟我說，他是中低收入啦，才搬來這邊不到一年。」儘管大家第一時間摸黑救火，只可惜屋內的王姓男子被救出時，已經失去呼吸心跳，搶救不治。死者姐姐：「他之前是有工作的，因為車禍之後，眼睛的問題，還有手，所以只能做回收的工作。」火調人員和家屬，一早回到現場勘驗，房屋早已燒得面目全非，深夜火警造成一人死亡，詳細起火原因，還有待釐清。

