深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛

ØZI深夜摟著女友Jane纖細小蠻腰，兩人毫不避諱公開大街放閃。（圖／本刊攝影組）

ØZI陳亦凡與模特兒女友Jane交往超過2年感情穩定，日前兩人被時報周刊CTWANT於凌晨直擊現身柯震東住處樓下。畫面中，Jane緊貼男友胸膛，ØZI則摟著女友纖細小蠻腰，兩人毫不避諱公開大街放閃，濃度爆表的粉紅泡泡羨煞旁人。

不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常。

祈錦鈅在路上奶壓老公A先生，並與友人一同前往夜店續攤。（圖／本刊攝影組）。

2021年本刊曾被捕捉的林逸欣與當時男友Tony，半夜在大街上演一段「反差系街頭情侶」戲碼。疑似受酒精影響，Tony使出翻白眼、扮猴子等各種搞笑招式哄女友，卻始終換來林逸欣的「冷臉滑手機」。最後他甚至用「磨蹭」、「假裝打盹」等大絕招，兩人一前一後「亞洲蹲」在路邊的逗趣畫面，也讓大家印象深刻。

林逸欣和另一半Tony曾一起在馬路旁以「亞洲蹲」姿勢滑著手機。（圖／本刊攝影組）

此外，2022年曾被時報周刊CTWANT直擊與吳霏的家人一同逛家飾賣場挑選家具的馬來西亞歌手艾薇，隔年兩人因又被拍到在陽台上愛撫熱吻才終於認愛，兩人穩交關係至今仍持續中；去年「520」這樣一個充滿愛意的日子，她又被本刊讀者目擊被吳霏搭著肩甜蜜現身新北市的街頭，雖然旁邊還有音樂製作人當電燈泡，但兩人絲毫不在意，被吳霏勾著摟著的艾薇更不時發出銀鈴般的笑聲，看得出心情相當好，也十分引人注目。

艾薇、吳霏去年「520」當天在大街上又摟又勾，甜蜜得很。（圖／讀者提供）

