深夜才PO文協尋翁…隔天於「冬山河迎冰冷遺體」家屬悲慟不已

社會中心／宜蘭報導

警消在冬山河宜冬橋一帶河面上尋獲游翁遺體。（圖／翻攝自Google Maps）

宜蘭一名游姓老翁（86歲）日前外出後便失聯，家人無論如何打電話都沒回應，加上游翁近來心情不佳，讓家屬非常擔心，除了在網上PO協尋文外，也報警請求協助；警方獲報後隨即展開搜尋，最終在昨（5）日在冬山河宜冬橋攔截網附近，發現游翁漂浮水面上，馬上將人打撈上岸，但人已明顯死亡，讓家屬悲慟不已。

游翁家屬於4日深夜PO尋人啟事，表示阿公最近心情不好，當天中午出門後，就再也沒有接手機，只知最後手機定位是在冬山路一段中華電信附近，失聯地點在冬山車站一帶；同時透露游翁特徵，身高約170公分、體重約60公斤，有重聽且行動緩慢，當天外出是穿白色POLO衫、墨綠背心、卡其外套、灰色西裝褲、黑色布鞋及黃色帽子。

除了PO文尋求網友幫忙外，家屬也在4日深夜11點53分報警；警方獲報後，馬上出動冬山分隊、第二大隊、羅東分隊人員，並沿冬山河一帶展開地毯式搜尋，之後警消先在河堤平台旁發現疑似游翁的隨身包包與手機，立刻擴大展開搜索，最終於5日下午2點36分，在冬山河宜冬橋下攔截網找到一具男性浮屍，經確認就是失聯的游翁。詳細案情仍待調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

