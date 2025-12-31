深夜持鐵棍砸毀機車 路人驚恐 尾隨在後急報警

男持鐵棍隨意砸毀路邊機車。（圖／TVBS）

一名男子因吸食安非他命後心情不佳，在新北市板橋中正路上持鐵棍砸毀路邊機車，引發民眾恐慌。事件發生於30日深夜11點多，監視器畫面顯示，頭戴鴨舌帽的男子手持棍棒猛力砸向路邊機車後離開現場，導致機車後照鏡被敲碎。目擊民眾擔心男子可能傷及路人，勇敢尾隨並報警。警方迅速在附近逮捕這名44歲的葉姓男子，他當場坦承因吸食安非他命後心情不佳而犯案，目前已依毀損及毒品罪嫌送辦。

監視器畫面清楚記錄了整起事件經過。畫面中可見，頭戴鴨舌帽的男子出現在鏡頭中，隨後手拿棍棒猛力往路邊機車砸，之後若無其事地離開現場。從另一個角度的監視器可看到，他一手提著袋子，另一手拿著棍棒，大搖大擺走在路上，卻隨意砸毀機車。回到事發現場，被砸毀的機車後照鏡已破碎，鏡子出現多處裂痕，整片掉落在路邊。

一位目擊民眾表示，當時聽到聲音後看到一個路人拿著鐵棒在敲路邊的摩托車。他感到非常害怕，太太也很擔心，建議趕快離開不要多管閒事。但他考慮到如果有人從嫌犯旁邊經過可能會發生危險，因此決定一邊跟蹤一邊報警。事發地點位於新北市板橋中正路上，附近有非常多店家和住宅區，不少民眾因此感到驚慌。板橋分局板橋派出所副所長蔡承州表示，嫌犯主動交付相關證物，並坦承吸食二級毒品。警方將等待尿液檢驗結果，並已函請新北地方檢察署處理。雖然警方目前還沒與被害車主取得聯繫，但犯案事實明確，已依毀損及毒品罪將嫌犯送辦。這起事件顯示，吸毒後的不理性行為可能危及公共安全，若僅因心情不好就砸車，難保下次不會攻擊傷人。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

