深夜搜山救援 7登山客南投小出山迷路受困

cnews204251209a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣仁愛鄉惠蓀林場，有7名登山客於前（7）天上午，攀登小出山時不慎迷途。仁愛警分局表示，獲報後立即與簡姓女領隊取得聯繫，同步向國姓消防分隊及林場巡山員通報，約定於惠蓀林場收費站會合，研擬搜救路線。在警消及巡山人員通力合作下，昨日凌晨約2時10分左右，順利尋獲7人，全員平安下山。

仁愛分局表示，前天下午6時許，黃姓包車司機於惠蓀林場入口報案，指稱簡姓領隊率隊共7人，於當天上午8時30分入山攀登小出山，但在下山途中卻迷失方向，遲遲無法回到惠蓀林場。警方獲報後立即與簡姓女領隊取得聯繫，並同步向國姓消防分隊及林場巡山員通報，約定於惠蓀林場收費站會合，研擬搜救路線。

廣告 廣告

警方表示，前天晚間約於8時25分，消防局3名人員、巡山員1人及山地警察2人，組成搜救隊伍入山搜尋。搜救多時後，昨日凌晨2時10分順利尋獲簡姓領隊及同行人員等7人，確認均無受傷，並於凌晨2時30分開始護送下山，全員約於4時40分，安全抵達惠蓀林場收費站。

仁愛警分局提醒，近期山區氣候多變，民眾從事登山健行活動，務必事先評估路線、攜帶充足裝備並保持通信暢通。如遇迷途等緊急情況，請立即撥打110或119尋求協助，以維護自身安全。

照片來源：南投縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

出租玩具有風險 新北稽查7家業者5家標示不符規定

喬21萬元債務不成 67歲男竟揮雙鋸劃傷73歲債主

【文章轉載請註明出處】