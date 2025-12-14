深夜擾民零容忍！斗六警全面掃蕩噪音車。(記者劉春生攝）

▲深夜擾民零容忍！斗六警全面掃蕩噪音車。(記者劉春生攝）

斗六分局為維護市民生活品質及安寧，日前協同雲林縣環保局，於斗六市溝?地區仁義路等夜間易聚集路段，執行聯合稽查勤務，強力掃蕩改裝噪音車。此次行動共查獲噪音檢測不合格四件、違規變更排氣管四件，以及其他交通違規八件，總計告發十六件。相關違規車輛皆已由權責單位依法告發，並要求車主限期完成改善。

斗六分局持續關注轄內噪音車輛擾民問題，針對民眾經常反映之熱點路段，特別規劃此次聯合路檢。警方表示，改裝車輛產生的高分貝噪音嚴重影響市民夜間安寧，為保障市民權益，警方將「持續掃蕩噪音熱點」，絕不容許違法改裝行為影響公共秩序及環境品質。

廣告 廣告

斗六分局長李宗儒表示，警方已協調環保局採行定點路檢方式，提高執法強度，針對通報使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛，加強攔查。此外，分局亦編排多次「防制危險駕車專案勤務」，目的在於遏止所有不法飆速及改裝行為，展現警方對維護轄區安寧的堅定決心。

警方呼籲所有汽機車駕駛人，切勿心存僥倖，擅自違法改裝車輛或拆裝消音器。駕駛朋友應遵守相關法規，共同維護斗六市的交通秩序與寧靜環境，以免受罰。斗六分局將與環保機關持續合作，透過高頻率、高密度的聯合稽查，保障市民享有高品質的生活空間。