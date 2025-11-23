深夜收到老闆訊息讓人壓力爆棚？網友兩派開戰 北市勞動局回應了

一名網友深夜收到老闆工作訊息，引發對「下班該不該回訊息」的討論。（示意圖／達志／美聯社）

許多上班族都有這樣的經歷：正準備休息時，突然跳出老闆傳來的工作訊息，讓人內心糾結不已。近期一名網友分享自身經歷，指出自己在凌晨2點收到老闆透過Line傳來的工作通知，引起廣大網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。

這名網友在論壇發文表示，當晚正準備入睡時手機震動，點開一看竟是老闆傳來訊息：「已更新最新的工作資料，並已寄到妳的信箱。」儘管被吵醒，他仍保持禮貌回覆詢問：「請問是希望我假日加班完成這項任務嗎？」對此，老闆否認要求即時處理，並回應「沒有沒有，週一再看就好」，甚至關心他怎麼那麼晚沒睡。

原PO坦言，雖然老闆強調非急件，但不禁質疑為何不等上班再傳，突如其來的訊息造成他情緒與身體不適，甚至導致胃病發作，必須服藥休息。他無奈反思：「領著微薄薪資，身體健康卻在惡化，這樣值得嗎？」並向網友請益，老闆半夜傳訊到底是否合理？

文章引發網友兩派觀點。有網友認為只要不是要求即時處理，「他傳他的、你休你的，互不影響」、「下班訊息隔天回就好」、「老闆可能只是怕忘記，先交代一下而已」，也有人說自己會直接關閉老闆通知；但也有不少人認同原PO感受，認為即便不要求回應，下班時接收工作訊息本身就容易造成壓力。

原PO則補充，他過去曾因將手機設為靜音模式而錯過親人病危通知，從此不敢再將手機調靜音或啟用睡眠模式，即使不是工作訊息，也會保持手機訊息能即時接收。

針對此類情況，臺北市政府勞動局早已訂定「事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，其中第11點明訂，雇主應尊重勞工於休假或非工作時間的「離線權」。此項權利保障員工可拒絕接收或回覆與工作相關的訊息，雇主亦不得因員工未回應訊息而懲處或認定違反工作規定。勞動局指出，「離線權」的設計目的在於確保勞工的休息權與生活品質，避免下班時間仍受到工作打擾，進而影響身心健康。

