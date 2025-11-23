深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案

記者施春美／台北報導

很多上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，瞬間讓人內心糾結不已。（圖／資料照）

幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。

一名網友在網路發文表示，當晚準備入睡時手機震動，點開一看竟是老闆傳來訊息：「已更新最新的工作資料，並已寄到你的信箱。」儘管被吵醒，他禮貌地回覆詢問：「請問是希望我假日加班完成這項任務嗎？」對此，老闆回應「沒有沒有，週一再看就好」，還關心他為何那麼晚沒睡。

廣告 廣告

原PO表示，雖然老闆強調非急件，但不禁質疑為何不等上班再傳，深夜傳訊造成其情緒與身體不適、胃病發作，必須趕緊服藥。他思考著，領著微薄薪資，健康卻在惡化，這樣值得嗎？原PO請教網友們，老闆半夜傳訊到底是否合理？

該文引發網友不同觀點。有網友認為，只要不是要求即時處理，「他傳他的、你休你的，互不影響」、「老闆可能只是怕忘記，先交代一下而已」。但也有網友表示，他會直接關閉老闆通知；但也有不少人理解原PO感受，「下班時接收工作訊息本身就容易造成壓力。」

對此，勞動部曾於2014年函釋說明，下班後以通訊軟體指示工作算加班。雇主若在工作時間以外，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，屬於工作時間，並受《勞基法》有關工資、工作時間等規範。

由於北市產業多為服務業及白領上班族，北市府曾制訂「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，要求雇主應尊重勞工休假或非約定工作時間期間之合理「離線權」，且應主動約制管理人員利用職權或電子通訊工具(如email、簡訊、通訊軟體等)，以免影響勞工的休息時間的不必要干擾行為，以恢復勞工的勞動力與生活品質。

更多三立新聞網報導

臉上「1特徵」＝健康！醫大讚：越粗越黑代表雄性激素越多

男大生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」 醫喊：這部位別亂擠

暈倒「掐人中」有效嗎？重症醫2字神解答！曝正確作法

「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效

