深夜攻進委國官邸活捉馬杜洛 美軍「三角洲部隊」號稱菁英中菁英

美國總統川普證實，美軍派遣最精銳的「三角洲部隊」，趁著深夜攻進委國總統馬杜洛官邸，成功將他拘捕。這支神秘的三角洲部隊成員都是「菁英中的菁英」，主要執行反恐、人質營救或追捕高價值目標等任務，曾在2019年獵殺伊斯蘭國首腦巴格達迪時，將他逼上絕路，寫下傳奇紀錄。

受訓過程淘汰率9成 執行任務多涉敏感政治

槍聲大作，遭ISIS囚禁的人質拼命逃竄，2015年在伊拉克北部攻堅ISIS監獄、成功救出人質的就是令人聞風喪膽的美軍「三角洲部隊」。這支三角洲部隊成立於1977年，正式名稱「第一特種部隊作戰分遣隊」，是美軍最神祕、最精銳的特種部隊，主要執行反恐、人質營救、獵捕或殲滅高價值目標等任務。因大多涉及敏感政治和戰略，因此非常機密，美國政府長久以來都對三角洲部隊三緘其口。

美軍三角洲部隊 曾參與追捕海珊、巴格達迪

三角洲成員大多從遊騎兵或綠扁帽部隊中挑選，平均淘汰率高達9成，知名行動包括2003年參與追捕伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）、2019年獵殺伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），迫使他引爆炸彈身亡。但參與1993年的索馬利亞摩加迪休之戰就陷入苦戰，被翻拍成知名電影《黑鷹計劃》。

如今美國總統川普證實，委國總統馬杜洛就是被三角洲部隊活捉，他們趁著深夜攻進委國總統官邸，成功將人拘捕，且過程中沒有釀成美軍陣亡。川普大讚這是美國史上最亮眼、最有效，且強大地展示美國軍力的行動之一，也讓三角洲部隊的豐功偉業再添一筆。

