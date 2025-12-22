即時中心／綜合報導

基隆市中正區某社區昨（22）日深夜發生蓄意駕車撞人事件，一對男女走在人行道上，遭嫌犯駕車衝撞，造成女子受重傷倒地昏迷；而嫌犯還不罷休，又倒車迴轉試圖衝撞男子，所幸成功閃避。嫌犯兩度衝撞後便駕車逃離現場，水箱護罩在撞擊後脫落被遺留在現場，警方現正根據車牌號碼，全力追緝凶嫌中。

是發在昨晚10點半左右，一對男女走在基隆市中正區某社區人行道上，突遭嫌犯駕車衝撞，女子頭部流血、手腳擦傷，倒地昏迷，被送醫急救。

廣告 廣告

快新聞／深夜散步遭蓄意開車衝撞！女重傷昏迷送醫 基隆警方全力緝凶中

女子頭部流血、手腳擦傷，倒地昏迷，被送醫急救。（圖／民視新聞翻攝）

而嫌犯還不肯罷休，又倒車迴轉試圖衝撞男子，所幸成功閃避，現場也遺留撞擊痕跡。

快新聞／深夜散步遭蓄意開車衝撞！女重傷昏迷送醫 基隆警方全力緝凶中

現場遺留肇事者撞擊痕跡。（圖／民視新聞翻攝）

遭受攻擊的男子表示，他是遭撞重傷女子的前男友，自己與肇事者其實認識，但並不清楚為何對方要開車撞人。

快新聞／深夜散步遭蓄意開車衝撞！女重傷昏迷送醫 基隆警方全力緝凶中

嫌犯在兩度衝撞後便逃離，車輛的水箱護罩脫落，被遺留在現場。（圖／民視新聞翻攝）

嫌犯在兩度衝撞後便駕車逃離，水箱護罩在撞擊後脫落被遺留在現場，警方現正根據車牌號碼，全力追緝凶嫌中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／深夜散步遭蓄意開車衝撞！女重傷昏迷送醫 基隆警方全力緝凶中

更多民視新聞報導

美國科技股持續反彈 納指開盤大漲142點表現最佳

高雄狂男揚言「跨年夜炸小港機場」 地院深夜火速裁定羈押

科技股持續復甦！美股主要指數全面收高 台積電ADR漲1.50％

