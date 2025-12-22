即時中心／綜合報導

新竹縣新豐鄉海岸紅樹林與池和宮附近，驚傳有2名男子駕車「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；對此，警方證實接獲2起報案，現場3人遭襲受傷，而該案是特定感情糾紛引發尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝。警方也迅速成立專案小組，鎖定81年次的許姓男子涉有重嫌，於昨日通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒1只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

新竹縣新湖警分局新豐分駐所在昨（21）日凌晨0時30分接獲報案，指出新豐鄉紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案件。新湖警分局獲報後至為重視，立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組。

廣告 廣告

經過濾周邊監視器與車籍資料，警方鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，並查獲犯案用棍棒1只。經查許嫌聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，因此駕車前往池府路一帶尋仇；由於許嫌認錯目標，導致現場民眾3人受傷。

快新聞／深夜新豐海邊3路人遭攻擊打傷！新竹警火速逮人 澄清非隨機攻擊

經過濾周邊監視器與車籍資料，警方鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，並查獲犯案用棍棒1只。（圖／民視新聞翻攝）

對於網傳本案為「隨機傷人」及「犯嫌持槍」，警方嚴正澄清，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；同時「現場無持槍情事」，經查許男係持木棍攻擊，因此社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。

警方也強調，因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊之公安事件，社會氛圍較為敏感，新湖警分局除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。

警方重申「法律不容私刑」，對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」，必將速破嚴辦；也提醒民眾若於網路社群接收未經證實之訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／深夜新豐海邊3路人遭攻擊打傷！新竹警火速逮人 澄清非隨機攻擊

更多民視新聞報導

中國砸大錢招募網紅「怎判斷是否被吸收？」 矢板明夫：就看敢不敢罵「他」

倒數！日將重啟全球最大核電廠發電 福島核災中心地「大型新飯店」明年中開幕

LIVE／「剴剴案」二審今辯論！賈永婕、郁芳現身高院聲援

