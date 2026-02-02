深夜暖光不滅 斗六警即刻出動 護送迷途老婦平安返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市一名年邁老婦於日前深夜獨自在超商外徘徊，神情焦躁、方向迷失，夜間安全令人憂心。斗六分局接獲110通報後，員警立即趕赴現場關懷協助，透過耐心陪伴與身分查證，順利協助老婦確認身分並護送返家，讓驚魂未定的家屬終於放下心中大石，為寒夜點亮一抹溫暖光芒。

斗六分局指出，榴中派出所警員陳皇佑、張恁瑜當晚執行巡邏勤務時，接獲通報指稱，轄區內一間便利商店前有一名高齡婦人長時間停留，獨自來回張望，疑似迷路。熱心民眾察覺老婦狀況異常，憂心其深夜獨行恐發生危險，隨即撥打110請求警方協助。

員警迅速抵達現場後，發現老婦人站在超商門口，對周遭環境顯得十分陌生，眼神不安且語氣慌亂。面對警方詢問，老婦人無法清楚說出住家地址及返家路線，僅能斷續說出姓名，對於如何到達現場也無法完整回憶，顯示已明顯失去方向感，情緒緊繃。

考量老婦人身心狀況，員警立即放慢語速，先行安撫其情緒，陪同在安全處所休息，並透過引導式詢問，耐心拼湊零星線索，同時結合警政系統進行身分比對查證。經過細心查詢與多方確認，終於成功確認老婦人身分，並順利聯繫上焦急尋人的家屬。

家屬接獲警方通知後趕抵現場，表示家中長者晚間外出後遲遲未歸，正四處尋找，接到警方來電時既驚訝又感激。警方隨後親自護送老婦人平安返家，確保其身體狀況無虞。家屬見到老婦安然返抵，神情由焦急轉為放心，頻頻向警方表達感謝之意，場面溫馨動人。

斗六分局提醒，家中若有年長者，應多加留意其生活作息與外出動向，尤其夜間外出風險較高，建議適時陪同並提供必要協助，亦可善用聯絡資訊或防走失措施，以降低意外發生風險。警方也將持續強化巡邏與為民服務作為，守護市民安全，讓每一個夜晚都能平安落幕。