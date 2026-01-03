「深夜暖心關懷」 內湖警陪伴情緒低落民眾返家

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市政府警察局內湖分局潭美派出所日前接獲民眾報案，指稱凌晨1時許，於轄內土地公廟附近發現一名女子獨自哭泣，疑似情緒不穩，警方隨即派員前往關懷處理。

警方獲報後到場關心女子情緒。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

警員張雋崴、張峻誠及劉名祥等人獲報後迅速趕赴現場，發現該名女子神情低落、語帶哽咽。警方即以溫和語氣耐心傾聽其訴說，並持續安撫關懷，在員警陪伴下，女子情緒逐漸平復。

經了解，女子曾飲酒且深夜獨自在外，時值夜深氣溫偏低，考量其人身安全，警方基於保護立場，主動護送女子安全返家。女子平安抵達住處後，對警方即時伸出援手與貼心關懷表達由衷感謝。

警方護送心情低落獨自飲酒女子返家。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

內湖分局呼籲，民眾飲酒後應避免獨自前往偏僻或人煙稀少之處，以降低發生危險之風險；如遇情緒低落或壓力過大情形，應適時向家人、朋友或相關專業機構尋求協助。另若發現親友有情緒不穩、飲酒過量或深夜獨自行動等狀況，請主動關懷，必要時可撥打110報案或相關求助專線，共同守護社區安全。

