深夜暖警助視障民眾返家 士林警展現為民服務精神

圖說：臺北市士林分局文林派出所警員胡嘉華、陳易萱。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局文林派出所警員胡嘉華，日前擔服巡邏勤務期間，於凌晨遇一名視障民眾前來派出所求助，表示因故無法返家，亟需警方協助。

文林派出所外頭夜色深沉，一名手持導盲杖的視障男子，神情徬徨地來到派出所求助，巡邏勤務的警員胡嘉華見狀，立即上前關懷。原來，該名男子因故迷失方向，深夜受困於士林街頭，身無分文且飢渴難耐，在那一刻，派出所成了他唯一的依靠。看著男子疲憊的身影，先引導他坐下休息，遞上溫熱的飲用水與食物讓他充飢。得知男子身上沒有現金搭車，胡員二話不說，自掏腰包拿出新臺幣100元塞進男子手中，輕聲說道：「這錢您留著應急，今晚先在這裡安心休息。」這一舉動，瞬間安撫了男子焦慮無助的心；這場守護並沒有隨著深夜勤務結束而中斷，天亮後，接續擔服日間勤務的警員陳易萱得知情況後主動接下了護送任務的最後一哩路。「慢慢來，我們帶你去搭車。」細心地攙扶著男子的手臂，充當他的眼睛，一步步引導他步行至附近的公車站，直到確認男子順利搭上前往文山區住處的公車，並交代司機多加照顧後，才揮手道別。

士林分局呼籲，民眾如遇突發狀況或需要協助時，可隨時就近向警察機關求助；另也提醒家中有視障或行動不便親友者，應多加留意其行程與安全，必要時可善用社會資源或警方協助，共同守護市民安全。