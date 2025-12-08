深夜朝女友臉部潑滾水 恐怖情人嗆：就要讓妳毀容！下秒吐動機求原諒

一名泰國女子在南韓遭男友潑熱水毀容，引發泰韓兩國網友關注。（圖／翻攝自臉書，Olay Somruethai）

一名泰國女子在南韓遭男友潑熱水毀容，引發泰韓兩國網友關注。受害女子3日在臉書上的旅韓泰國人社團求助，尋求免費翻譯協助，以便與當地警方溝通採取法律行動。隨後，一名泰國翻譯伸出援手，協助她向警方陳述案情，同時幫忙聯繫法律機構，協助她追求合法救濟。

泰媒The Thaiger報導，受害人朋友透露，事發時女子正在睡覺，男友竟將沸水直接潑向其臉部。男方事後道歉，並陪同她前往醫院治療。受害女子憤怒又害怕，但因缺乏自行就醫的資金，無奈之下同意同行。男友隨後坦承，他的目的就是讓她毀容，阻止她與其他男性交往，並懇求原諒，承諾會照顧她，希望挽回關係。

不過，受害女子拒絕繼續交往，並將案發經過告知朋友，目前僅透過律師或警方進行任何後續聯繫。根據翻譯分享的照片顯示，被害人的臉部被紗布包裹，只露出眼睛與嘴巴，目前仍在南韓醫院接受治療。翻譯承諾將持續協助她，直到案件結束。

事件在網路引發討論，有網友推測她可能非法入境南韓並依賴男友生活。但翻譯駁斥此說法，指出女子是持K－ETA（韓國電子旅行授權）合法入境，同時呼籲民眾尊重受害者，不要提出私人問題，並提醒社群警惕以相關名義進行的募款詐騙，目前並無任何官方募款行動。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

