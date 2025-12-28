深夜校園驚見阿北「四肢爬行」！畫面曝光網嚇壞：怕他暴衝 專家曝真相

實習記者藍子瑄／綜合報導

一名網友深夜行經新北市秀朗國小時，驚見阿北以「四肢著地爬行」的詭異畫面。（圖／網友pigfox5566授權提供，未經同意請勿轉載）

深夜校園驚見阿北以「四肢著地爬行」的詭異畫面，引發網路熱議！一名網友近日在 Threads 發文表示，晚間行經新北市秀朗國小時，目擊一名年長男子在校內走廊四肢著地、以爬行方式前進，畫面曝光後讓不少人直呼「真的很毛」。

從影片中可見，該名男子低著頭、雙手雙腳貼地，緩慢在走廊中爬行，動作相當詭異。貼文一出，立刻引來大量網友留言討論，「晚上看到真的會嚇到」、「為什麼要在學校爬」、「超級多小朋友的地方，有點可怕」，也有人擔心「萬一突然暴衝怎麼辦」。

不過，也有網友提出不同看法，認為男子可能是在進行復健或運動，有人指出，「有些脊椎或椎間盤不好的長輩，會透過四肢爬行進行復健，只是白天較為害羞，才選擇晚上進行」，也有人認為，「看起來像是嚴重駝背或脊椎受傷」。另有網友補充，自己「晚上運動時常常看到他，已經大約半年了」，推測男子可能因家中空間不足，才會到校園走廊活動身體。

對此，體適能教練珍珍曾表示，這類動作可能與近年流行的「動物流（Animal Flow）」訓練有關。她表示，這是一種模仿動物動作的自體重量訓練方式，透過四肢支撐與地板接觸，能促進血液循環、強化核心與穩定肌群，對中高齡族群尤其重要，有助於預防跌倒與提升身體協調性。

珍珍提醒，這類訓練看似簡單，實際上對核心與肩、腰穩定度要求很高，若姿勢不正確，反而可能造成肩頸或腰椎壓力。特別是駝背、核心不足或膝蓋不佳者，更應循序漸進、避免勉強進行。

針對畫面中阿北的行為，不排除可能是運動或復健行為，但仍有不少網友認為，校園屬於公共且敏感空間，深夜出現不明人士進行異常舉動，仍可能造成恐慌，也讓外界呼籲相關單位加強校園夜間巡查，以確保學童與社區安全。

