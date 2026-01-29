深夜毀損車輛並施放鞭炮 旗山警迅速處置並鎖定嫌疑人

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市旗山區泰安街日前深夜發生毀損車輛案件，警方於接獲報案後立即派遣線上警力趕赴現場處理，並通報消防單位共同應變，迅速撲滅火勢，確保現場安全，未造成人員傷亡。

旗山分局指出，案發於115年1月28日23時08分，警方接獲110報案稱現場有人毀損車輛並施放大量鞭炮，造成車輛後擋風玻璃毀損，現場餘熱一度復燃。警方到場後立即灌澆水源滅火，並封鎖現場進行相關處置。

警方進一步表示，已通知消防分隊、偵查隊及鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器畫面，初步鎖定涉案嫌疑人身分及行蹤，相關影像與事證均已掌握，刻正持續追查中。

旗山分局強調，對於任何危害公共安全及財產之違法行為，警方均將依法究辦、絕不寬貸，並呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護社區安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）