深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

彭博資訊報導，美國總統川普2日深夜發文表示，將向哈佛大學索求10億美元（約台幣318.7億元）損害賠償；此舉是回應紐約時報1日一篇報導，內容引述知情人士稱，白宮因川普支持度滑鐵盧，對哈佛態度轉趨保守，決定撤回2億美元和解金要求。

「這起案件將持續至正義伸張為止，」川普深夜在真實社群開轟，稱哈佛向「走下坡的紐時胡扯」，稱報導完全錯誤並要求更正。

紐時1日報導，川普政府去年以哈佛未妥善處置校內反猶太活動為由，施壓停止對哈佛的聯邦補助，並要求校方向美國財政部支付高額款項作為和解。哈佛始終拒絕讓步，雙方談判僵持。內容並稱，如今，隨著川普在移民議題上的強勢執法引發反彈、民意支持度明顯下滑，政府內部近期態度轉趨保守，甚至評估放棄原先要求哈佛支付2億美元的條件。

彭博指出，川普並未說明將依據何種權限索賠10億美元。哈佛未立即回應置評請求。

自第二任期以來，川普及其政府便以反猶太主義相關指控，對哈佛及其他大學發動強勢攻勢，包括凍結聯邦補助經費。哈佛大學兩度提告，聯邦法官去年9月裁定美國政府非法終止研究經費。

川普政府表示將提出上訴，遭凍結的資金則大多已恢復。有別於哥倫比亞大學與布朗大學等常春藤盟校，哈佛尚未與白宮達成和解。

