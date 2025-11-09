深夜沙灘驚魂！宜蘭壯圍傳男子呼救「疑落海」 海巡連夜出動無人機全面搜救

宜蘭沙灘傳「救命聲」疑似男子落，海海空全面動員搜救中。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭壯圍永鎮濱海公園在8日晚間驚傳疑似落海事件，讓原本寧靜的海岸線瞬間陷入一片緊張氛圍，據了解，1名吳姓男子與友人夜間在沙灘飲酒聊天時，突然聽見海面上傳來急促的「救命」呼喊聲，眾人抬頭查看卻不見人影，懷疑有人落海，立即撥打118向海巡單位報案求助。

接獲通報後，海巡署第一巡防區指揮部立即啟動緊急應變機制，統合北部分署第一岸巡隊、第一二岸巡中隊第二機動巡邏站及大福村安檢所等單位，並聯合宜蘭縣壯圍消防分隊、礁溪分局忠孝派出所展開大規模搜救。現場除出動多輛巡邏車與救援人員外，還動用無人機、手持式熱顯像儀及固定式熱影像系統等高科技裝備，透過空中與地面同步監控，全面搜尋海面動態。

為提高搜尋效率，搜救單位也派出空偵機持續低空盤旋，從不同角度搜尋可能落海者的位置，同時沿岸與近海區域皆以分區方式仔細搜索。整個過程持續至深夜，然而截至9日上午，仍未發現任何失蹤者的蹤跡。

由於報案人當時是在夜間飲酒，警方與海巡人員也同步調查是否可能出現誤聽或誤報的情況。不過基於「寧可錯搜，不可放過」的原則，相關單位仍不敢大意，決定持續擴大範圍搜尋，希望能在第一時間找到落海者，或釐清事件真相。

壯圍地區居民今早得知消息後紛紛關注進度，不少人表示，當地海流湍急、潮差大，夜晚海邊能見度低，若真有人落海，情況恐不樂觀。也有民眾呼籲，夜間飲酒或戲水應格外小心，避免悲劇發生，截至目前，搜救行動仍在持續中，海巡單位呼籲任何掌握線索的民眾主動提供協助，期盼能儘快釐清這起「疑似落海」事件的真相。

