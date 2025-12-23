深夜洗澡擾人清夢 鄰居街頭上演全武行

台中市 / 綜合報導

台中烏日區民眾爆發街頭衝突，起因是一名張姓婦人被鄰居指控，家人深夜洗澡，噪音吵到鄰居睡覺，鄰居氣得敲牆壁抗議，把張姓婦人嚇壞，因此張姓婦人趁鄰居到巷口倒垃圾的時候，動手揮拳攻擊，鄰居也不甘示弱，把手上的垃圾袋，用力砸過去。當地里長說，已經介入協調，沒想到還沒協調好，雙方就發生衝突。

身穿灰衣的洪姓女子，雙手各提著一袋垃圾，走到巷口轉角，身穿紅色背心的張姓婦人，突然衝過來，動手攻擊，洪姓女子不甘示弱，她把手裡的垃圾袋當作武器，朝著張姓婦人丟了過去。

洪姓女子VS.張姓婦人說：「妳幹嘛，(妳敲什麼意思)。」巷子口的路面散落滿地的垃圾，路過的其他住戶頻頻回頭看，騎樓的貓咪目睹激烈的衝突，倒是顯得相當淡定，這起衝突發生在昨(22)日上午8點多，台中烏日區洪姓女子在住家中華路巷子口，突然遭受攻擊，事隔一天還是相當無奈。

洪姓女子說：「她說她氣不過，我說，難道就是因為妳是長輩，妳氣不過，妳就可以攻擊我嗎。」為什麼會這麼氣，原來是因為張姓婦人，家人洗澡的時間比較晚，疑似因為噪音引發對方不滿，張姓婦人強調這些問題都可以溝通，沒必要用敲牆壁的方式嚇壞家人。

張姓婦人說：「洗澡比較晚睡，吵到別人，妳也沒來跟我說，對吧，妳就來敲牆壁，敲了好幾次，我女兒嚇到晚上不敢睡。」

雙方的糾紛越鬧越大，里長說會盡快安排協調。台中市烏日區九德里里長陳美香說：「看左右鄰居遇到什麼問題，是不是大家可以調整一下自己的作息。」當地里長已經介入協調，希望可以解決糾紛，像這樣街頭暴力行為，無法解決問題，還有可能會觸犯社會秩序維護法。

