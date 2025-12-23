深夜潛入光電廠偷電纜 屏東警逮3人至少涉3起竊案

cnews204251223a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

屏東縣枋寮警分局偵破一起電纜線竊案，循線成功逮獲涉案的藍姓、黃姓、羅姓等3名嫌犯，起獲毒品吸食器、電纜線等贓物。枋寮警分局表示，羅嫌等人坦承犯行，並供稱部分贓物已銷贓、犯罪所得也已花用殆盡。全案訊後依刑法加重竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

枋寮警分局表示，為防範光電廠電纜線遭剪斷竊取案件，積極規劃勤務巡守。分析資料發現，竊嫌大多選在深夜光電廠無人之際下手，成立專案小組後，積極調閱監視器畫面比對，終於分別鎖定藍姓嫌犯、黃姓嫌犯及羅姓嫌犯等3人。專案小組蒐證完竣後，日前循線上門拘提、搜索，成功逮獲3人，起獲毒品吸食器、電纜線等贓物。

屏東縣警局局長甘炎民，也特別到警分局慰勉偵辦員警，高度肯定專案小組鍥而不捨的辦案精神與辛勞。他也強調，對於各類竊盜及毒品等不法行為，秉持「零容忍、強勢執法」原則，決不容許任何違法行為危害社會治安。

枋寮警分局長盧恒隆表示，黃嫌等人的竊盜集團，初步清查已涉及3起竊盜案件。將持續擴大清查涉案範圍，務必一網打盡。也呼籲，民眾若發現可疑人車，應立即撥打「110」電話通報警方，共同維護社區安全，打造安心居住環境。

照片來源：屏東縣警方提供

