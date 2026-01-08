深夜灑豆子！古代寡婦「守活寡」如何熬過漫漫長夜？這土方法超殘酷

大陸中心／唐家興報導

古代失去丈夫的女人，如何忍受孤獨？令人好奇！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在古代封建社會，女性深受「三從四德」束縛，更有「餓死事小，失節事大」的沉重枷鎖。尤其是丈夫去世後的寡婦，不僅被禁止改嫁，還得終生守節，面對無盡的孤獨與經濟困境，她們究竟如何忍受寂寞、度過漫漫長夜？其實當時流傳一種極其折磨人的「土方法」，聽來令人鼻酸。

【三從四德緊箍咒 古代女子地位卑微】

其實，女子必須堅守婦德的規範，最早源自於《儀禮‧喪服‧子夏傳》。所謂的「三從四德」，即是要求婦女「未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子」，並在婦德、婦言、婦容、婦功上嚴格自律。這種對女性人格的壓抑，讓女子淪為男權社會的附屬品，一旦丈夫過世，等待她們的往往是長達數十年的淒涼晚年。

【靖康之恥成轉折 南宋清規戒律更嚴苛】

歷史上對女子約束的加劇，轉折點就在北宋時期的「靖康之恥」。當時不僅皇帝淪為階下囚，宮中萬千女性更受盡金軍屈辱。這段血淚史並未讓南宋朝廷反省國力，反而轉向加強對女性的約束，試圖透過極端的「貞操觀」來杜絕受辱情形。自此，一系列清規戒律如雨後春筍般出現，守寡成了女子必須揹負的沉重貞節牌坊。

古代婦女講究三從四德。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【深夜「灑豆子」奇招 耗盡體力斷絕情慾】

南宋以後，為了不損害夫家名聲，幾乎沒有女子敢動改嫁念頭。為了度過孤單的深夜，坊間流傳一種殘酷的辦法：婆婆會在入夜時交給兒媳一碗豆子，命令她數清數目，隔日檢查；甚至更狠心一點，直接將整碗豆子撒在地上，要求媳婦在黑暗中一顆顆撿回碗裡。透過這種重複且機械式的動作，讓婦人體力耗盡，累到沒心思去想別的事，以此度過難熬的夜晚。

