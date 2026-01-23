深夜火光沖天！高雄鼓山30層豪宅工地失火 整層頂樓燒成火海

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

高雄市鼓山區裕誠路一處興建中的30層豪宅大樓，今（23）日凌晨突發火警，火勢迅速延燒，頂樓陷入火海。由於起火位置超過20層樓高，消防人員必須徒步攀登搶救，所幸經全力撲救後，火勢於凌晨3時許完全撲滅，現場未傳出人員傷亡。

高雄市鼓山區裕誠路一處興建中的30層豪宅大樓，今（23）日凌晨突發火警。（圖/翻攝臉書粉專 高雄美食地圖）

據悉，這起火警發生在凌晨12點多，地點位於鼓山區裕誠路，鄰近凹子底公園，為高雄市本業建設推出的「十六本木」健案。目擊民眾發現大樓頂部竄出大量火光，在強風助長下火勢迅速擴散，甚至有火花不斷從高處掉落，畫面相當驚悚。由於大樓仍在施工階段，高度已超過100公尺，增加救援難度。

消防局指出，起火時整層頂樓全面燃燒，且出現向下延燒跡象，警消隨即出動12個消防分隊、大批人車前往處理。不過，由於工地尚未完成消防管線配置，現場環境複雜，水線布設困難，警消只能克服高度與設備限制設法滅火。

經初步清查確認，事發當下大樓內無人受困，火勢最終在凌晨3時11分完全控制並撲滅。至於詳細起火原因，仍有待進一步調查釐清。



