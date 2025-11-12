深夜熟睡「詭搖晃動」驚醒…直擊鬼父趴女兒身乘機猥褻！人妻當場崩潰

記者陳弘逸／新竹報導

新竹縣男子大壯（化名）跟妻子感情不睦分居，女方並帶著仍在讀國小的女兒回娘家住，男方偶爾會前往探視；未料，4年前，趁留宿機會，對睡在一旁的女兒趁機猥褻；因妻子因異常搖晃驚醒，發現並制止，事後女兒跟學校老師提及此事，案件曝光；法院審理後，將大壯依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處7個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）跟妻子感情不睦，2019、2020年間女方帶著仍在讀國小的女兒回新竹縣竹東鎮娘家居住，男方偶爾會前往探視，2021年晚上，大壯趁探視、留宿的夜晚，對睡在一旁的女兒趁機猥褻。

由於一家人睡同一間房，妻子察覺異常搖晃驚醒，當場發現並制止，事後女兒跟學校老師提及此事，此案曝光。

偵查期間，大壯否認犯行，辯稱，只有抱著女兒；但母女在偵查中指證歷歷，因此說詞未獲採信，遭依法起訴。

法官認為，大壯明知女兒未成年，不顧孩童身心健康發展與人倫關係，為滿足性慾犯乘機猥褻，對母女傷害甚鉅，且直到審理時才改口認罪坦承犯行，又未能達成和解、諒解；審理後，將他依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處7個月有期徒刑，可上訴。

