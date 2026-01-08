南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市安南區一處民宅，1月4日深夜遭一名男子手持煙火，朝住家門口射擊，民眾查看還被這名男子破口大罵。住戶受到驚嚇之餘，趕緊打電話報警。明明和對方無冤無仇，卻莫名其妙被盯上，讓住戶真的很無奈。

深夜爆炸聲！遭男子朝家門放煙火 住戶嚇壞報警！警方：將加強巡邏

深夜住宅門口突然炸開大量煙火，火光四射連停在門口的汽車也遭殃！（圖／民視新聞）

1月4日深夜11點多，住宅門口突然炸開大量煙火，火光四射不僅在門口一、二樓，連停在門口的汽車也遭殃，整個巷子裡都是煙霧瀰漫，還有震耳的爆炸聲響。住戶打開窗戶探查，就看見一名男子，正對著住家門口施放煙火，還出言恐嚇。附近民眾飽受威脅，也擔心男子會不會有更脫序的舉動。

警方獲報趕到現場，認定攻擊的嫌疑人有涉及公共危險和恐嚇罪嫌，通知救護人員協助送醫。（圖／民眾提供）

警方獲報趕到現場，認定攻擊的嫌疑人有涉及公共危險和恐嚇罪嫌，通知救護人員協助送醫。附近民眾私下聽對方親戚說，醫生判斷不達強制就醫標準，男子也回到住所，而警方也不只一次，接到類似的報案。附近民眾難免心生恐懼，警方則強調會依法函送，由法院判定，是否有強制作為的必要，現地也會加強巡邏。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：深夜爆炸聲！遭男子朝家門放煙火 住戶嚇壞報警！警方：將加強巡邏

