深夜狂燒！巴基斯坦商場惡火已14死 60多人失蹤恐凶多吉少

巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）一間大型商場當地時間17日發生大火，已造成至少14人死亡。消防員今（19）日起，於仍在冒煙的廢墟中搜尋超過60名失蹤者。

1月19日，當局在發生大火的古爾廣場清理廢墟。（圖／路透社）

根據《路透社》，事發地點為位於喀拉蚩歷史中心區的古爾廣場（Gul Plaza），是一座多層樓複合式商場，占地面積超過一座足球場，內部有約1200家店鋪。

火勢於17日深夜開始延燒，消防員徹夜奮戰撲滅大火。消防隊員今日起開始為建築物降溫，並清理散落街道的扭曲金屬、碎片、掉落的冷氣機組及店家招牌。儘管救援人員警告，現存建築結構極不穩定，隨時可能崩塌，但仍有數百位民眾聚集在附近觀看救援工作，包括畢生心血一夕化為烏有的店主們。

一名店主巴諾（Yasmeen Bano）表示，「我們徹底完了，一切歸零了；20年的辛苦努力，全都沒了」。

警察局長奧德霍（Javed Alam Odho）指出，已有14人在火災中喪生，約60人仍然下落不明。他補充，約18名在火災中受傷的民眾已出院，「隨著救援行動持續，傷亡人數可能會上升」。

警察、救援人員和店主聚集在現場。（圖／路透社）

喀拉蚩市長瓦哈卜（Murtaza Wahab）在18日晚間、也就是火災發生23小時後才前往現場視察，引爆民眾的怒火。民眾高喊反政府口號，抗議消防部門的反應時間過慢。

當局在17日晚間10時38分接獲報案電話，通報稱一樓店鋪起火。當消防抵達時，火焰已向上蔓延，並吞噬建築物大部分區域。

消防員指出，古爾廣場缺乏通風設施導致濃煙充斥，阻礙救援人員營救受困者的速度。警方說明，這起火災似乎是「斷路器」故障引起的，加上商場內部存放的商品，例如地毯、毛毯和其他樹脂製品，讓火勢持續悶燒。

這場致命大火可能是該城市自2012年以來最嚴重的火災，當年一處工業區發生大火，造成超過260人死亡。法院在2020年裁定該案涉及縱火。

