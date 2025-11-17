深夜猛踩油門「轟隆隆」半年！86歲翁辯保養車 鄰崩潰了

老翁深夜狂踩油門擾鄰。（圖／住戶提供）

一名86歲老翁在花蓮吉安鄉深夜頻繁發動車輛猛踩油門，造成鄰居長達半年的睡眠困擾，一週甚至多達4到5次，每次持續至少1小時。近日老翁的車輛甚至因過度踩油門而冒出白煙。警方接獲報案後到場勸導，但老翁離開後又故態復萌，警方最終依法沒收鑰匙並開罰1萬元。老翁及其妻子辯稱只是擔心車輛太久未發動會壞掉，才會定期發動，承諾未來會減少頻率並改在白天進行。

事件發生在花蓮吉安鄉東里六街和東海一街口，鄰居們不堪其擾而報警求助。根據鄰居提供的影片顯示，深夜時分，一台紅色轎車停在巷弄內，車內的老翁瘋狂空踩油門，發出轟隆隆的噪音。警方到場時，這位老翁仍持續踩油門至少1分鐘，直到警察大聲斥喝才下車。

16日深夜1點多，這位穿著黃色外套、頭戴安全帽的鄒姓老翁再次在車上狂踩油門，被警方勸導後離開，但不久後又返回繼續相同行為。警方見狀立即沒收其車鑰匙，交由派出所保管。據了解，這名老翁雖高齡86歲，但仍持有合格駕照。

更令人擔憂的是，在事發前一天上午，老翁的車子因長時間猛踩油門而發出爆炸聲並冒出陣陣白煙，幸好在警方介入下才沒有發生意外。對於這種行為，老翁及其妻子解釋說他們只是「久久才去發動一下」，是為了保養車子，怕車子壞掉。老翁承諾未來會減少發動次數，也會改在白天進行。

針對這起擾民事件，警方除了暫時保管車輛鑰匙外，還依照社會秩序維護法中妨害安寧條款，對老翁處以10000元以下罰金。同時，警方也要求老翁家屬協助處理車輛，以防止類似擾民行為再次發生。

