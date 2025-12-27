深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北捷運也因地震而降速行駛。

深夜地震使台北捷運降速行駛（圖/unsplash）

根據觀測資料，宜蘭縣首當其衝，雙北、桃園、新竹、花蓮、台中及台南等地最大震度均達4級，高雄、屏東也測得3級震度，顯示此次地震影響範圍相當廣泛。

受地震影響，台北捷運隨即啟動應變機制，宣布全線列車暫時採取慢速行駛，以確保行車安全。北捷提醒，若行程緊急，旅客可改搭其他交通工具；相關票證使用或退費問題，可洽各車站詢問處，或透過官網與台北捷運GO App查詢最新資訊。

