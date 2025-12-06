深夜發聲向兄嫂道歉 高國豪承諾約束言行：不再發表不實指控

TPBL新竹攻城獅球星高國豪去年才爆出「私約二嫂」，近日又因與哥哥當街互毆鬧上法庭，負面事件不斷已遭聯盟宣布停賽，事後他強調並非自己主動發起紛爭，也表示一切交由司法。昨（5）日深夜高國豪再度發布聲明向哥哥、嫂嫂致歉，承諾未來會更加約束自身言行，不再發表不實指控，並且專注熱愛的運動，不讓球迷們與團隊失望。

高國豪道歉聲明全文：

一、本人高國豪就民國（下同）113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。