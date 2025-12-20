深夜私約未成年女偶像！大咖製作人認了「欠缺常識」露骨對話流出

記者林汝珊／台北報導

SKY-HI單飛後擔任製作人。（圖／翻攝自IG）

日本39歲歌手兼製作人 SKY-HI（日高光啓）過去以男團 AAA 成員身分走紅，之後他轉戰幕後，成立經紀公司「BMSG」打造 BE:FIRST、HANA 等人氣藝人。不料近日爆出他深夜邀約未成年女偶像到家中，言語相當曖昧，引起熱議。

SKY-HI爆深夜私約未成年女偶像。（圖／翻攝自IG）

據日媒報導，女方是目前仍在活動中的17歲女高中生偶像，知情人士透露，2023年夏天起，她曾向親友提及與SKY-HI私下往來，還多次在深夜出入SKY-HI住處，對話中還出現「可愛到不行」、「完全是我的菜」等。然而未經監護人同意讓未滿18歲者於深夜外出或留宿，因此可能觸法。

對此，BMSG 發聲明承認，SKY-HI確實曾在兼作工作室的住家與該名未成年者會面，並坦言在深夜時段見面「極為欠缺常識」，容易引發誤解，SKY-HI本人也正在深刻反省。公司也補充，原本曾考慮邀請該名少女加入旗下，但綜合各項考量後，已決定不再推進合作，以避免衍生更多爭議。

