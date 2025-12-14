深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步

▲卓榮泰深夜突發文表示，當下正有股力量要摧毀國家憲法體制，自己必善盡「守門人」職責，阻止任何違憲行為越雷池一步。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴，當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全與破壞國家財政紀律，自己必承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。

廣告 廣告

卓榮泰深夜突發文表示，自己從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴清德當選總統後，指派出任行政院長；坦言這兩件工作都出乎人生的預料，也都充滿挑戰。2020年在總統蔡英文帶領下，成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰說，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是一生毫無疑問的DNA和志業，決不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。而當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全與破壞國家財政紀律，自己也必承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。

最後卓榮泰呼籲國人，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年金停砍跟進不副署？黃國昌轟賴清德：中華民國憲政史上最大罪人

《財劃法》不副署不執行？黃國昌轟：直接宣布賴清德登基走帝制

不敢提倒閣？黃國昌：你確定會下台？卓榮泰會說倒閣違憲