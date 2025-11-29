深夜網購國中生帳戶突被「凍結」 阿嬤急抱孫衝警局保住辛苦錢

16歲少年帳戶突「凍結」嚇傻，機警阿嬤急奔警局成功救孫。（圖 ／翻攝畫面）

屏東內埔近日深夜上演一場網購詐騙驚魂記，1名年僅 16 歲的邵姓國中生深夜滑手機購物時，螢幕突然跳出醒目的「帳戶凍結」警示，緊接著又收到自稱是賣家的訊息，附上可疑連結，要求他立刻加入「客服LINE」處理問題，少年一時慌了手腳，臉色發白動作急促，讓在旁的阿嬤看出不對勁，立刻牽起孫子的手衝到內埔警分局求助。

阿嬤向警方表示，孫子平常雖然愛網購，但從沒看過他這麼慌張，當下就懷疑可能遇上詐騙，所以決定馬上帶他到派出所確認，龍泉派出所警員曾子翎接獲報案後，耐心詢問少年遭遇，才知道他在購物過程中突然被「凍結」，隨後又收到賣家私訊，要他點擊連結，否則訂單會取消、帳號將永久停用。

廣告 廣告

曾員聽完後立刻辨識出這是近年常見的「網購凍結帳戶」詐騙手法。詐騙集團通常會假冒平台賣家或客服，製造帳戶異常的假象，讓被害人陷入恐慌，再要求對方加入通訊軟體、點擊假連結，藉此取得個資甚至誘導匯款。

他向祖孫詳細解說該手法的運作模式，也提醒少年千萬不要點擊任何不明連結，更展示其他常見詐騙話術，如假冒客服、重複扣款、系統錯誤等，讓少年恍然大悟表示：「差點就真的被騙了！」阿嬤聽完後更是連聲道謝，直呼如果沒立刻跑來警局，可能就讓詐騙集團得逞。

內埔警分局長江世宏也藉此提醒民眾，詐騙集團最愛利用購物旺季與深夜時段下手，透過「帳戶異常」、「訂單錯誤」等理由，誘騙民眾加入假客服，接著一步步引導操作，最終騙取金錢或個資。他呼籲民眾務必提高警覺，遇到可疑訊息不要慌張，也不要照著不明連結或指示操作，第一時間可撥打 165 反詐騙專線、110 或到最近的警察機關求助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

推「通姦除罪」無照律師涉詐貸1.6億！ 檢訊後聲押禁見獲准

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉