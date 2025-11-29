深夜緊急出勤！海巡署空勤馳援雲林外海油船 成功吊掛腹痛菲籍船員送醫

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署空勤吊掛分隊28日晚間執行高難度夜間海上救援任務，一艘停泊在雲林麥寮外海約5.5海浬的葡萄牙籍油船「KLEON」通報，船上1名菲律賓籍船員因不明腹痛急需醫療後送。海巡空勤吊掛分隊臺中第二小隊立即出動黑鷹直升機，成功將病患吊掛返航送醫。

海巡空勤深夜救援外籍油船船員。(海巡署提供)

空勤吊掛分隊接獲海巡署通報後，搜救員立即整裝並攜帶醫療救護器材，於晚間9時28分自清泉崗機場起飛。救援小組在晚間9時50分抵達目標海域。直升機完成空域安全偵查及環境評估後，搜救員立即出艙執行吊掛作業，順利將病患吊掛進機艙。直升機於晚間10時33分順利降落清泉崗機場，病患隨即由救護車轉送至童綜合醫院治療，目前生命徵象穩定，無生命危險。

廣告 廣告

海巡署強調，此次任務全程在夜間海上執行吊掛作業，難度極高，全仰賴機組人員平日精實訓練才能圓滿達成。海巡空勤吊掛分隊秉持24小時待命精神，再次展現空中醫療後送的快速反應與專業能力。海巡署同時呼籲，民眾若發現海上不法活動線索，可撥打「118」免費報案專線。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光