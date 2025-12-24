深夜翻牆闖清潔隊！2男接力運廢棄物 最高恐挨罰1500萬元

2人深夜非法接力運垃圾，除家用垃圾外，還混有裝潢廢棄物。（圖／TVBS）

有不肖業者深夜非法闖入新北市清潔隊，丟棄超過20袋垃圾，保全發現後立即報警，結果警方到場時發現兩人還在搬運垃圾。清潔隊檢查後發現，垃圾袋內不僅有家用垃圾，還藏有裝潢廢棄物。經調查，這些人並無廢棄物營業許可文件，涉嫌非法清除廢棄物，可能面臨最高1500萬元罰鍰及一至五年有期徒刑。

事件發生於23日凌晨，監視器畫面顯示，一名男子鬼鬼祟祟地翻過欄杆，手持手電筒四處查看。隨後，一旁停好的貨車駕駛也加入行動，兩人一上一下分工合作，將一袋又一袋的垃圾偷偷丟入清潔隊內。新北清潔隊小隊長黃懷恩表示，這些堆疊成山的垃圾總數超過20大袋，清潔隊原以為是民眾一大早丟的，但打開檢查後發現情況不單純。黃懷恩進一步說明，往後翻發現壓在下面的都是沒有使用專用袋的垃圾，裡面還有像花盆這類不像是家庭垃圾的物品。清潔隊人員破袋檢查後確認，除了一般家用垃圾外，還有許多裝潢廢棄物，疑似有不肖業者非法從事廢棄物清除。當日凌晨，清潔隊保全發現有人闖入丟垃圾後立即報警，警方到場時兩人仍在接力搬運，隨即將兩人依現行犯逮捕。

據了解，處理大量裝潢廢棄物一車的市場行情約為15000元至6000元不等，規範相當嚴謹。而這兩名男子只花了691元購買16個專用垃圾袋，獲利至少15000元。清潔隊原本設置收運定點是為方便沒時間追垃圾車的民眾，沒想到卻被不肖業者利用，偷偷闖入當起搬運工，嚴重違反廢棄物清理法。

