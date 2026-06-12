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社會中心／綜合報導

酒駕自撞！今天凌晨，一名33歲鄧姓女子，聚餐完返家途中，騎機車行經新莊時，竟失控自撞一旁的骨科復健診所騎樓欄杆，猛烈撞擊力道，造成騎士右手、右腳骨折，四肢擦挫傷，警方一測，女子酒測值高達0.79，依公共危險罪嫌移送偵辦。

深夜時分，只見一輛機車，沿路狂飆，但卻越騎越偏，接著直接衝上右側人行道，猛烈撞了上去，機車彈了好大一下，場面超驚悚！

案發現場，一片狼藉，只見欄杆被撞歪，零件掉落，機車車殼也有毀損。

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酒駕釀禍！女騎士酒駕狂飆「猛撞騎樓」 「撞歪欄杆彈開」驚悚畫面曝

深夜聚餐返家狂飆 女騎士酒駕"自撞騎樓"右手.腳骨折。（圖／民視新聞）事發在12號凌晨，33歲鄧姓女子，聚餐喝酒完後，竟然騎著共享機車回家，行經新北市新莊中正路警局後，竟然失控高速自撞一旁的骨科復健診所騎樓欄杆，強烈撞擊，造成她右手、右腳骨折，以及及四肢擦挫傷，所幸沒有波及其他無辜。

酒駕釀禍！女騎士酒駕狂飆「猛撞騎樓」 「撞歪欄杆彈開」驚悚畫面曝

深夜聚餐返家狂飆 女騎士酒駕"自撞騎樓"右手.腳骨折。（圖／民視新聞）貪圖一時方便，喝酒騎車，不僅害自己吃上刑責，還害的手腳骨折，至少要乎半年養傷，實在得不償失。

原文出處：酒駕釀禍！女騎士酒駕狂飆「猛撞騎樓」 「撞歪欄杆彈開」驚悚畫面曝

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