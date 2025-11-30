深夜聞到塑膠燒焦味「被臭醒」！ 台南環保局：持續追查原因

台南市這幾天空品狀況均不理想，東區、永康區昨深夜還瀰漫一股燒焦味。（圖／中國時報曹婷婷攝）

「空氣為何滿布塑膠味？」「怎麼這麼臭？」台南東區、永康區不少民眾30日凌晨聞到空氣瀰漫一股燒焦味，還有人臭到從睡夢中驚醒，跳起來關窗。由於烏樹林暫置場火勢尚未撲滅，且昨晚全市並無火災，民眾紛將矛頭指向這把火，環保局則說，確切原因仍持續追查中。

有東區民眾表示，周六深夜在自家聞到一股燒焦味，路上看出去都霧濛濛的，北區民眾則說，一開始還以為是家裡電器用品燒焦，另有永康區民眾則說，「其實已經臭了好幾天」，不少人紛紛在臉書留言表達無奈與不滿。

民眾聞了大半夜的燒焦味，將矛頭指向烏樹林暫置場的火災，但環保局說明，現場監測空品並沒有超標異樣。（圖／中國時報曹婷婷攝）

針對民眾反映空氣瀰漫燒焦味，環保局空噪科仍持續追查臭味原因，同時也說明烏樹林暫置場現場空品監測車提供即時空品數據，並未測得超標情形。

不過，環保局也說，受到整體大環境影響，加上近日吹北風，西半部空品普遍不佳，昨晚至早上微感測器監測空品呈局部橘色提醒與紅色警示，集中在善化、永康、東區等地。

環保局表示，在完全沒有火災前提下，部分工業區的微感測器也會測得PM2.5較高，這幾天鄰近縣市也有火災，風向一路往南部吹來，種種因素都可能導致空品受到影響，目前也持續追查可能造成臭味的來源。

環保局經查，東山、新營、柳營、官田、六甲、佳里、新市、善化、永康、仁德、東區、南區等地燃燒異味，本已派員同仁巡視該區域陳情地點及上風處，尚未查有露燃等其他異常排放情事，期間風向北風至東北風，可能是近日因受東北季風挾帶境外污染南下影響，導致局部西半部整體背景污染濃度偏高，將再主動持續巡稽查確認。

