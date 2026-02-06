台東大武漁港籍作業膠筏「榮O號」今（6）日凌晨2時15分於美和安檢所前方岸際作業時，疑因側浪翻覆擱淺。海巡署東部分署第一三岸巡隊接獲通報後立即派員前往救援，抵達現場時，船上2名漁民已自行上岸，均無受傷。

深夜膠筏翻覆擱淺，海巡即時救援2漁民平安脫困。（圖／海巡署提供，下同）

第一三岸巡隊美和安檢所與第三機動巡邏站攜帶救援裝備到場協處，並通報台東縣消防局及第十五海巡隊支援。船長另協調重型機具協助，於凌晨4時46分順利將膠筏拖上岸。經海巡人員檢查，現場未發現油污外洩或可疑物品，消防人員也確認2名漁民身體狀況良好。

廣告 廣告

第一三岸巡隊提醒民眾，從事親海或近海活動前，可善用「GO Ocean海洋遊憩風險資訊平台」掌握即時海象資訊，提升風險意識；若發現溺水事件，請立即撥打海巡署118服務專線。另各安檢所提供救生衣借用服務，呼籲民眾多加利用，以確保自身安全。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠